Ingo Knittel sitzt an seinem Schreibtisch in seinem Büro in der Leipziger Innenstadt und versucht sich zu erinnern: Ölheizungen, grübelt der Heizungsberater. Nein. In neue Häuser würden seit Jahren vor allem Wärmepumpen, Solar- oder Holzheizungen eingebaut, aber kaum noch Ölheizungen, erklärt der Diplom-Ingenieur.