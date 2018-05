Steinmeier schrieb weiter, Özil habe zu ihm gesagt, er sei in Deutschland aufgewachsen und stehe zu seinem Land. Gündogan habe erklärt, seine Familie stamme aus dem türkischen Dursunbey und er sei in Gelsenkirchen geboren. "So wie die Heimat meiner Eltern auch ein Stück Heimat für mich ist, so ist Deutschland heute eindeutig mein Land und mein Team", zitierte Steinmeier den Spieler.