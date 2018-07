Mesut Özil tritt aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zurück. Der türkischstämmige Mittelfeldspieler und Weltmeister teilte seine Entscheidung am Sonntagabend via Twitter mit. Der 29-Jährige zog damit die Konsequenzen aus der öffentlichen Kritik und den Attacken wegen seiner Fotos mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Özil war wegen seiner Fotos mit Erdogan im Mai scharf kritisiert worden. Zwei Monate hatte er zu diesem Thema geschwiegen. Am Sonntag verteidigte er dann seine Haltung und kritisierte den DFB wegen dessen Umgang mit ihm. Im dritten Teil seiner Stellungnahme erklärte seinen Abschied aus der Nationalmannschaft.



Özil und der ebenfalls türkischstämmige deutsche Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hatten Erdogan Mitte Mai in London getroffen und sich mit ihm fotografieren lassen. Das Treffen wenige Wochen vor der Türkei-Wahl und der Fußball-WM löste in Deutschland eine Welle der Empörung aus. Nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland kochte das Thema wieder hoch.