In der Klageschrift heißt es außerdem, der Umfang der Parteienfinanzierung müsse sich auf das beschränken, was für die Funktionsfähigkeit der Parteien notwendig sei. Die staatlichen Zuwendungen für eine Partei dürften die selbst erwirtschafteten Einnahmen nicht übersteigen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte, beklagte das Hauruck-Verfahren. Er verwies darauf, dass das parlamentarische Verfahren fünf Werktage gedauert habe. Grünen-Parlamentsgeschäftsführerin Britta Haßelmann bezeichnete das Vorgehen von CDU, CSU und SPD am Donnerstag als "einfach nur dreist". Sie sagte, zwar bräuchten die demokratischen Parteien eine gute finanzielle Ausstattung für ihre Arbeit. Aber gerade weil die Arbeit der Parteien so wichtig sei und sie eine elementare Funktion in unserer Demokratie hätte, dürften "wir dieses Gesetz so nicht akzeptieren".