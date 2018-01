Schulz sagte der "Bild"-Zeitung, Orbán verfolge vor allem in der Flüchtlingspolitik eine gefährliche Logik. Er erwarte, dass Seehofer bei diesem Thema wie auch bei den Themen Presse- und Meinungsfreiheit klare Grenzen aufzeige.

Ungarn steht in der EU in der Kritik, weil das Land die Aufnahme von Flüchtlingen nach einem festen Schlüssel ablehnt. Kritiker werfen Orbán zudem vor, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Ungarn abzubauen. Der rechtskonservative Regierungschef gilt jedoch als ein Freund der CSU.