Am Mittwoch hatte der ungarische Premier in der "Bild"-Zeitung noch signalisiert, dass er unter bestimmten Voraussetzungen doch zu Verhandlungen mit Deutschland über ein Flüchtlingsabkommen bereit sein könnte. Zuerst müsse es aber ein Abkommen mit Österreich geben.



Im Asylstreit in der Union hatten sich CDU und CSU am Montagabend auf einen Kompromiss verständigt, der unter anderem sogenannte Transitzentren an der deutsch-österreichischen Grenze vorsieht. Aus diesen Zentren sollen bereits in anderen EU-Ländern registrierte Asylbewerber nach kurzem Aufenthalt dorthin abgeschoben werden, vorausgesetzt, die Länder stimmen dem zu. Insgesamt kommen in Ungarn derzeit nur sechs Flüchtlinge auf 10.000 Menschen. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 117 Flüchtlinge auf 10.000 Menschen.