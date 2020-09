Movassat hat sich die Zahlen für Cannabisdelikte und Schwarzfahren nochmal angeschaut: "Zusammen machen diese beiden Delikte ungefähr 425.000 Strafanzeigen pro Jahr aus. Das sind acht Prozent aller Strafverfahren in Deutschland. Acht Prozent Entlastung für die Justiz, das ist eine Menge."

Ob ein Vergehen als Ordnungswidrigkeit oder Straftat eingestuft wird, macht einen erheblichen Unterschied. Bei Ordnungswidrigkeiten drohen nur Geldstrafen. Sie sind leichter zu ahnden. Es bedarf in der Regel keiner Gerichtsverhandlung. Würde man also Cannabis legalisieren und das Schwarzfahren zur Ordnungswidrigkeit erklären, hätten die Gerichte deutlich mehr Luft, sagt Linken-Politiker Movassat, allein das Schwarzfahren mache rund die Hälfte der 425.000 Verfahren aus.

Wir fragen beim Bundesjustizministerium an, ob es Pläne gibt, die Gerichte zu entlasten, zum Beispiel indem Schwarzfahren zukünftig nur noch als Ordnungswidrigkeit eingestuft wird. In der Antwort des Ministeriums an MDR AKTUELL heißt es: "Es muss [...] sorgfältig abgewogen werden, welche Mittel wirksam und angemessen sind, um dagegen vorzugehen. Das Bundesministerium für Justiz und für Verbraucherschutz begrüßt deshalb, dass dazu aktuell unter den Bundesländern und im Bundestag eine intensive Diskussion geführt wird."