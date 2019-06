In Deutschland wird heute bundesweit der Tag der Organspende begangen - unter anderem in Kiel. Am Aktionstag will sich auch Gesundheitsminister Jens Spahn beteiligen. Der CDU-Minister strebt mit einer Gruppe von Bundestagsabgeordneten die sogenannte Widerspruchslösung an. Sie sieht vor, dass alle Volljährigen automatisch als Organspender gelten, außer sie widersprechen. Kritiker der Idee sehen hier einen Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper.



Grünen-Chefin Annalena Baerbock plädiert dagegen mit weiteren Bundestagsabgeordneten für eine Alternative. Diese Gruppe will, dass alle Volljährigen bei der Beantragung oder Verlängerung ihres Personalausweises nach ihrer Organspendenbereitschaft befragt werden. Der Bundestag will noch vor der Sommerpause im Juli über die verschiedenen Vorschläge abstimmen.