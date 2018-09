Debatte um Spahn-Vorschlag Ethikrat gegen Widerspruchslösung bei Organspende

Die geplante Neuregelung der Organspende hat gemischte Reaktionen ausgelöst. Der Chef des Ethikrats lehnt die vorgesehene Widerspruchslösung als Eingriff in das Selbstverfügungsrecht ab. Auch in der Unionsfraktion gibt es Kritik am Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Spahn. Rückendeckung gibt es dagegen von der Bundesärztekammer.