Vor einigen Jahren kam ein Studiogast in unser Berliner Büro. Bei sich hatte er ein größeres Behältnis. Meinen erstaunten Blick kommentierte er mit den Worten: "Das ist mein Herz." Er beruhigte mich, dass die elektronischen Geräte seinen Herzschlag nicht stören würden. Noch heute, Jahre später, trägt er sein künstliches Herz bei sich, auch wenn er es jetzt in einer Art kleinen Umhängetasche neugierigen Blicken entzieht. Wie lange er noch auf ein Spenderherz warten muss, ist ungewiss. Ihm geht es wie insgesamt 8000 Menschen in unserem Land, die auf ein Spenderorgan warten.

Bürokratie statt Nächstenliebe

Umso unverständlicher für mich, dass sich der Bundestag heute wieder nicht zur sogenannten Widerspruchslösung durchringen konnte. Sie hätte uns alle im Falle unseres Todes zu potentiellen Organspendern gemacht, wenn wir nicht bewusst dagegen Einspruch erhoben hätten und uns in einem Register hätten vermerken lassen.

Stattdessen wird ein neues bürokratisches Monster aufgebaut. Beim Erhalt vom Personalausweis oder Pass soll man angesprochen werden, ob man Organspender sein will. Das Ja oder Nein wird dann in ein Organspenderregister eingetragen. Bei der Sensibilität des deutschen Beamten ist wohl kaum mit mehr Zuspruch für eine eventuelle Organspende im Todesfall zu rechnen. Zudem sollen Hausärzte mehr als bisher für Organspenden werben. Wahrscheinlich legen sie einfach noch eine unbeachtete Broschüre mehr in ihren Praxen aus. Schon in der Vergangenheit hat das kaum geholfen, mehr potentielle Spender zu finden.

Nachweislich ist in Ländern mit der Widerspruchslösung wie Österreich die Zahl der Organspender deutlich höher als in Deutschland. Wir halten uns zwar gern für ein christliches Abendland, aber mit Barmherzigkeit und Nächstenliebe selbst im Tode sieht es schlecht aus. Umso erstaunlicher auch für mich, dass die Kirchen in Deutschland für die Zustimmungslösung geworben haben. Dagegen gilt die Widerspruchlösung in tief katholischen Ländern wie Spanien oder Italien. Offenbar wollen die Menschen dort selbst im Jenseits noch Gutes tun.

Gegen Missbrauch hilft die Widerspruchslösung