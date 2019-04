In Berlin hat am Montag eine Gruppe um Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach einen Gesetzentwurf vorgestellt, der zu mehr Organspenden führen soll. Der Entwurf sieht die sogenannte doppelte Widerspruchsregelung vor. Wer einer Entnahme seiner Organe widersprechen will, muss das in ein Register eintragen lassen, wobei der Eintrag jederzeit geändert werden kann. Auch Angehörige sollen widersprechen können.