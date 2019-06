Zum Tag der Organspende hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Samstag erneut für die sogenannte Widerspruchslösung geworben.

Organspenden-Empfänger zeigen am Samstag, um wie viele Jahre sich ihr Leben durch ein Spenderorgan bislang verlängert hat. Bildrechte: dpa Zuvor hatte er in einem Gastbeitrag in der "Passauer Neuen Presse" vom Samstag betont, dass es bei der Widerspruchslösung keinen Automatismus gebe. Er wolle volljährige Bürger dreimal anschreiben, und auf diese Rechtsänderung hinweisen. Man könne jederzeit widersprechen.



Falls das nicht zu Lebzeiten geschehe, würden die Angehörigen der Verstorbenen gefragt werden.

Ich finde, jeder Mensch sollte sich zumindest ein Mal im Leben mit dem Thema Organspende auseinandersetzen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn Twitter

Spahn besuchte am Samstag den Tag der Organspende in Kiel. "Bei Begegnungen mit Menschen, die dank einer Organspende noch am Leben sind, kann man hautnah erleben, wie lebenswichtig Organspende ist", resümierte er.

Bundesärztekammer unterstützt Widerspruchslösung

ens Spahn (CDU) und Karl Lauterbach (SPD) werben für die Widerspruchslösung. Bildrechte: dpa Derzeit wird die Regelung zur Organspende vom Bundestag überdacht. Etwa 10.000 schwer kranke Menschen warten gerade auf ein lebensrettendes Organ. Aktuell gilt die Entscheidungsregelung: Organspender ist, wer auf dem entsprechenden Ausweis entschieden hat, welche Organe in Fall eines Hirntods entnommen werden dürfen und welche nicht. Jens Spahn arbeitet derzeit mit SPD-Kollege Karl Lauterbach an der Widerspruchslösung. Danach würde jeder als Organspender gelten, der nicht widerspricht. "Ich finde, ein 'Nein' auszusprechen, ist angesichts der bedrückenden Lage auch in unserer freien Gesellschaft zumutbar", begründete Spahn am Samstag das Modell.

Das Widerspruchsmodell wird auch von der Bundesärztekammer unterstützt. Der neugewählte Präsident, Klaus Reinhardt, sagte MDR AKTUELL, niemand müsse Angst haben, gegen seinen Willen Organspender zu werden, denn Widerspruch sei möglich. Dieser Weg könne helfen, die Lage zu verbessern. Daneben seien aber auch strukturelle Verbesserungen in den Kliniken nötig.

Opposition legt eigene Vorschläge vor

Grünenchefin Annalena Baerbock will bei der Organspende auf mehr Beratung setzen. Bildrechte: dpa Grüne und Linke im Bundestag haben derweil einen eigenen Entwurf vorgelegt. Sie sehen ein Modell von Beratung und Information vor. Alle zwei Jahre solle der Hausarzt zum Thema Organspende und dem Spenderausweis aufklären.



Die AfD plädiert derweil für eine sogenannte Vertrauenslösung. In einer Rede vor dem Bundestag begrüßte Abgeordneter Robby Schlund den Vorstoß der Bundesregierung, das Transplantationsgesetz zu ändern. Er kritisiert jedoch, dass es in Deutschland zu viele unterschiedliche Prozedere bei der Vergabe der Organe gebe. Diese müssten vereinheitlicht werden, um das Vertrauen der Bürger zurückzugewinnen – denn die Zahl der Spenden sei in den vergangenen Jahren zurückgegangen.

Vertrauen in Organspende fehlt