Auch der Leiter der Klinik für Herz- und Thoraxchirurgie am Universitätsklinikum Jena, Prof. Torsten Doenst, plädierte für die doppelte Widerspruchslösung: "Es ist aus medizinischer Sicht die einzig positive Lösung und absolut wichtig." Ein Problem an der jetzt bestehenden Regelung sei, dass in den meisten Fällen die Angehörigen für die Verstorbenen entscheiden müssten – und das führe sehr oft zur Ablehnung der Spende.

"Das Normale ist bei uns die Nicht-Spende, obwohl wir in der Bevölkerung bei Umfragen eine Zustimmung zur Organspende von fast 80 Prozent haben. Wir haben derzeit ein System, das die Spende massiv erschwert", sagte Prof. Christian Hugo. Er ist Leiter der Nephrologie am Universitätsklinikum Dresden und Generalsekretär der Deutschen Transplantationsgesellschaft. Derzeit dürfen nur dann Organe zur Spende entnommen werden, wenn die verstorbene Person zu Lebzeiten ausdrücklich zugestimmt hat. Ist keine Entscheidung bekannt, müssen die Angehörigen über die Organspende entscheiden.

Derzeit muss der Organspende im Spenderausweis oder in der Patientenverfügung ausdrücklich zugestimmt werden. Bildrechte: dpa

Der Bundestag will am Donnerstag über den Vorschlag zu einer doppelten Widerspruchslösung entscheiden. Danach würde jeder volljährige Deutsche als Organspender gelten, solange er zu Lebzeiten keinen Widerspruch gegen die Organentnahme im Fall des Hirntods kundgetan hat. Wenn zu Lebzeiten keine Erklärung erfolgt, können die Hinterbliebenen Widerspruch erheben. Derzeit gilt noch die sogenannte Zustimmungs- oder Entscheidungslösung, wonach zu Lebzeiten ausdrücklich einer Organspende zugestimmt werden muss bzw. die Hinterbliebenen nach dem mutmaßlichen Willen des oder der Verstorbenen entscheiden müssen.



Parallel zur doppelten Widerspruchslösung steht auch ein anderer Vorschlag zur Entscheidung. Dabei ist geplant, dass Patienten bei Behördengängen über das Thema Organspende informiert und beim Hausarzt alle zwei Jahre dazu beraten werden sollen. Die Entscheidung zur Organspende soll in einem Online-Register festgehalten werden. Diesen Vorschlag lehnen die meisten medizinischen Experten jedoch ab. "Der konträre Vorschlag bedeutet für mich ein 'Weiter so'. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine positive Veränderung bringt oder ein Hausarzt genügend Zeit hat, mit seinen Patienten Gespräche über Organspende zu führen", sagte Prof. Christian Hugo.