Fast 30 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung arbeiten die Beschäftigten in Ostdeutschland immer noch mehr und verdienen dafür weniger als ihre Kollegen in Westdeutschland. Das geht aus Daten der Bundesländer hervor, welche die Bundestagsfraktion der Linken ausgewertet hat.

Demnach kamen Arbeitnehmer in den neuen Bundesländern inklusive Berlins im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 1.351 Arbeitsstunden. Das sind 56 Stunden mehr als bei ihren Kollegen in den alten Bundesländern, die 2018 im Schnitt nur 1.295 Stunden arbeiteten. Zählt man Berlin statt zum Osten zum Westen, so arbeiteten die Arbeitnehmer in Ostdeutschland sogar 61 Stunden mehr als die Beschäftigten in Westdeutschland.