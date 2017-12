Die Rückzahlungen sind das Ergebnis eines langen Rechtsstreites vor Schweizer Gerichten um die ehemalige DDR-Außenhandelsfirma Novum. Diese kassierte vor dem Mauerfall von ausländischen Unternehmen für Geschäfte mit der DDR hohe Provisionen und häufte so ein beträchtliches Vermögen an. Nach dem Zusammenbruch der DDR wurden die Gelder auf Konten in der Schweiz versteckt.

Die Bundesrepublik verklagte die Banken in der Schweiz – und bekam in mehreren Prozessen Recht. Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte bereits 2010 die ehemalige AKB Privatbank Zürich AG wegen mangelnder Sorgfalt in Bankgeschäften zu Schadensersatz. Allerdings versuchte die Privatbank, das Geld auf juristischem Wege zurückzubekommen. Diese Forderungen sind nun endgültig gescheitert, sodass die Zahlungen an die ostdeutschen Bundesländer überwiesen werden können.