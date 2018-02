Woidke und Schwesig fordern Ost-Beauftragten

Ost-Beauftragte Iris Gleicke und Bundeskanzlerin Angela Merkel im April 2017. Bildrechte: dpa Eine der beiden ostdeutschen Staatssekretäre ist Iris Gleicke, die Beauftragte für die neuen Bundesländer, die im Wirtschaftsministerium in den vergangenen vier Jahren den "Aufbau Ost" koordinierte, mit dem die wirtschaftlichen Lebensverhältnisse im Osten an denen im Westen angeglichen werden sollen. Dieser Posten ist im neuen Koalitionsvertrag nicht mehr vorgesehen.



Das rief am Donnerstag Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke und die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, auf den Plan. Beide SPD-Politiker erklärten, ein Ostbeauftragter sei wichtig, weil Ostdeutschland nach wie vor eine Reihe von Besonderheiten aufweise. Schwesig, die als Ostdeutsche bis Mitte 2017 Familienministerin war, forderte zugleich von ihrer Partei, dass sie einen Minister mit Ost-Biographie für das Kabinett nominiere.

Ramelow: Debatte ist "wenig zielführend"

Thüringens Regierungschef Ramelow Bildrechte: dpa Die Diskussion um fehlende ostdeutsche Vertreter in einem neuen Kabinett nannte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow unterdessen "wenig zielführend". Längst hätten sich die Biografien gemischt, seien Ostdeutsche in den Westen gegangen und umgekehrt. Eine formelle Trennung in Ost und West sei daher "rückwärtsgewandt und in der Sache kontraproduktiv", sagte der gebürtige Niedersachse, der 1990 nach Thüringen kam.

Wie sieht es in Landesregierungen aus?