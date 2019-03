Der Vorstoß der Linken, mit einer "Ost-Quote" mehr Ostdeutsche in Führungspositionen zu befördern, könnte also an ihrem eigenen Begriff scheitern. Einen ähnlichen Effekt ohne Quote will dagegen die AfD mit der Verlagerung von Bundesbehörden in die neuen Bundesländer erreichen. Denn während in den alten Bundesländern 362 Hauptsitze und Bundesbehörden verankert sind, gibt es in den neuen Bundesländern gerade mal 117. Eine Verschiebung der Behörden bringe nicht nur Arbeitsplätze für die jeweiligen Regionen, sondern kurbele auch die regionale Infrastruktur und den Wirtschaftskreislauf an, so die AfD in ihrem Antrag.