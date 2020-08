Linkspartei: Gehaltsunterschiede Ost/West sorgen für Verdruss

Für den Fraktionsvorsitzenden der Linken, Dietmar Bartsch, ist das ein unhaltbarer Zustand. Das habe im 30. Jahr der deutschen Einheit nichts mehr mit dem Leistungsgedanken zu tun und führe zu Verdruss bei den Menschen in den neuen Ländern. Eine weitere Folge sei, dass die Menschen im Alter dann auch nur Armutsrenten ausgezahlt bekämen.

Die ostdeutschen Ministerpräsidenten müssen sich in aller Deutlichkeit bei der Kanzlerin dafür einsetzen, dass es Veränderungen gibt. Dietmar Bartsch Linke-Fraktionsvorsitzender

Bartsch forderte außerdem Arbeitsminister Hubertus Heil auf, den Mindestlohn in dieser Legislaturperiode noch anzuheben.

DIW sieht kaum Chancen für schnelle Veränderungen

Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Bildrechte: dpa Peter Hahn, Leiter der Abteilung Staat beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin bezweifelt allerdings, dass es kurzfristig Chancen auf eine Veränderung dieser Unterschiede im Einkommensniveau geben kann. Für ihn ist einer der wichtigsten Gründe für die unterschiedlichen Löhne in Ost und West, dass unterschiedliche Branchen in Ost und West angesiedelt sind. Zudem gebe es auch Unterschiede bei den Betriebsgrößen.



Hahn sagte, große Unternehmen würden höhere Löhne als kleine Betriebe zahlen. Und die großen Betriebe seien nicht so sehr im Osten vertreten wie in Westdeutschland.

Kaum Veränderungen innerhalb von fünf Jahren

Dass es sich eher um ein strukturelles Problem handelt, zeigen auch die Daten. Im Fünf-Jahres-Vergleich hat sich an den Abständen der ostdeutschen Einkommen zum bundesdeutschen Durchschnitt kaum etwas verändert. Sachsen und Thüringen konnten etwas aufholen, aber Sachsen-Anhalt fiel sogar noch weiter zurück, von 86,7 Prozent auf 83 Prozent des bundesdeutschen durchschnittlichen Jahreseinkommens.

Dabei ist nach Aussage von Peter Hahn noch ein anderes Phänomen bemerkenswert: Besonders Männer seien in Ostdeutschland von unterdurchschnittlichen Löhnen betroffen, während viele Frauen gut verdienen würden. In Westdeutschland sei das genau umgekehrt, so Hahn, weil dort Frauen häufiger in Teilzeit arbeiteten.

Hahn zufolge sind in Ostdeutschland Männer vorwiegend im verarbeitenden Gewerbe tätig, Frauen eher im öffentlichen Dienst, wo es schon eine Angleichung an das Westniveau bei den Gehältern gegeben habe.

Ostdeutschland braucht mehr große Ansiedlungen