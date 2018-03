Der neue Ostbeauftragte der Bundesregierung, Christian Hirte, kann nachvollziehen, dass viele Ostdeutsche skeptisch gegenüber Ausländern sind. Der CDU-Politiker aus Thüringen sagte in Interviews mit verschiedenen Medien, der Osten sei noch heute viel homogener als der Westen. Es gebe wenig Erfahrung mit Ausländern. Dem Evangelischen Pressedienst sagte Hirte, im Osten sei man vor 1989 kaum Ausländern begegnet. Die Gastarbeiter aus Vietnam, Kuba oder afrikanischen Staaten seien isoliert gewesen und hätten nicht am gesellschaftlichen Leben teilgenommen. Es sei "ein Stück weit normal", wenn man aus Angst vor Veränderungen auf Fremdes erst einmal zurückhaltend oder gar ablehnend reagiere. Er halte die Ostdeutschen insgesamt nicht für fremdenfeindlicher oder rechtsgerichteter als die Westdeutschen.

In der Zeitung "Die Welt" fügte Hirte hinzu, es gehöre zur Lebenserfahrung der Menschen aus der DDR, dass ein vermeintlich stabiles System zusammenbrechen könne.



Hirte sieht in diesem Zusammenhang die Politik in der Pflicht, "diejenigen ernst zu nehmen, die sich auch lautstark äußern". Man müsse auf diese Leute eingehen, sonst stärke man die Ränder. Am Ende gehe es darum, Wähler der AfD zurückzugewinnen.