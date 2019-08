Ostbeauftragter kritisiert Fehler der CDU in Ostdeutschland

Die Bundespolitik bezeichnete Hirte als stark westdeutsch geprägt. Sie berücksichtige die Situation in den neuen Bundesländern nicht hinreichend. So hätten die Bürger im Osten noch stärker als im Westen "die Erwartung an einen starken, handlungsfähigen Staat". Sähen sie dann die Situation im Görlitzer Park von Berlin-Kreuzberg, produziere das "Abwehrreaktionen", erklärte Hirte in Anspielung auf vergebliche Versuche, den Drogenhandel in dem Park zu unterbinden.