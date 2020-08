Marco Wanderwitz wohnt an der sächsisch-thüringischen Landesgrenze. In Sachsen muss man sich beispielsweise nicht in Listen in Restaurants eintragen – in Thüringen schon. Das sorgt für Irritationen und lässt so manchen am Sinn der Maßnahmen zweifeln. Auch daher plädiert Wanderwitz für einheitliche Regeln. "Dieses gewisse Mehr an Einheitlichkeit sorgt auch dafür, dass man das mehr verinnerlicht."