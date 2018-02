Die meisten Ostdeutschen im Regierungskabinett hatte es in der Zeit unmittelbar nach der Wiedervereinigung gegeben. Am 3. Oktober 1990 ernannte der damalige Bundespräsident Richard von Weizäcker auf Vorschlag von Bundeskanzler Helmut Kohl fünf einstige DDR-Politiker zu Bundesministern ohne Geschäftsbereich.

Doch nur wenige Monate später wurde im schwarz-gelben Kabinett von Kanzler Kohl ihre Zahl auf zwei reduziert. Bis 2013 gab es in den Regierungen jeweils nur ein oder zwei ostdeutsche Minister, ganz gleich ob Schwarz-Gelb, die Große Koalition oder Rot-Grün regierten. Die meisten ostdeutschen Minister gab es seit 1991 in der vorigen Großen Koalition: Drei Frauen vertraten den Osten. Von ihnen könnte im neuen Kabinett nur noch Kanzlerin Merkel übrig bleiben. Die Frau, die als Ostdeutsche mit 20 Jahren die längste Mitgliedszeit in den bisherigen Regierungen aufzuweisen hat.