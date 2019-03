In der Rangordnung kommen sie gleich hinter den Staatssekretären: die Abteilungsleiter in den Bundesministerien. Insgesamt 120 solcher Beamtenstellen gibt es, verteilt auf die 14 Ministerien.

Der Linken-Bundestagsabgeordnete Matthias Höhn aus Sachsen-Anhalt wollte von der Bundesregierung wissen: Wie viele von den Abteilungsleitern in den Ministerien sind eigentlich aus Ostdeutschland? Höhn sagt: "Das Ergebnis ist skandalös: Tatsache ist, dass von 120 Abteilungsleitern, die es in allen 14 Bundesministerien gibt, gerade mal drei aus Ostdeutschland kommen. Das ist eine völlig inakzeptable Größe."

Ostdeutsche seit der Wende strukturell benachteiligt

Noch problematischer findet Höhn, dass der Trend nach unten geht. 2013 gab es noch fünf ostdeutsche Abteilungsleiter in den Bundesministerien, 2016 dann nur noch vier, drei Jahre später nun also nur noch drei von 120.

Der Linken-Politiker führt die Entwicklung darauf zurück, dass das Problembewusstsein fehle. Hinzu komme eine strukturelle Benachteiligung Ostdeutscher, so Höhn: "Die ist nach der Wende entstanden, als in allen Bereichen und in allen mittleren und höheren Führungsfunktionen Leute ausgetauscht und durch Personen aus den alten Bundesländern ersetzt worden sind. Und an diesem Zustand hat sich bis heute nichts geändert."

CDU-Landesgruppe für frühzeitige Personalentwicklung

Defizite bei der Berücksichtigung von Ostdeutschen für Spitzenpositionen in der Verwaltung sieht auch Andreas Lämmel, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Landesgruppe Sachsen im Bundestag. In den letzten Jahren sei bei der Personalentwicklung zu wenig passiert, findet Lämmel: "Aus meiner Sicht ist das gerade in der öffentlichen Verwaltung eine politische Führungsaufgabe. Und deshalb muss man sich von früh an überlegen, wen man in welche Position bringen will."

Der CDU-Politiker sieht die Spitzen in den Ministerien, Ostdeutsche stärker zu fördern – durch rechtzeitige Personalentwicklung. Das bedeute, "dass man eben Männer und Frauen frühzeitig auch in entsprechende Qualifikationsrunden schickt, dass man Erfahrungen sammeln kann auf verschiedenen Gebieten, um sie dann in entsprechende Positionen zu bringen. Und das ist letztendlich eine Aufgabe, die ein Minister oder ein Personalverantwortlicher leisten muss."

Ost-Quote für Führungspositionen umstritten

Das reicht nicht aus, findet Linken-Politiker Höhn. Er fordert eine Ost-Quote für die Besetzung von Spitzenämtern in der Verwaltung. Das Grundgesetz sehe eine solche Quote vor, argumentiert Höhn. Und tatsächlich: Artikel 36 besagt, dass bei den obersten Bundesbehörden Beamte aus allen Ländern in angemessenem Verhältnis zu verwenden seien.