Von dem "Strukturstärkungsgesetz Kohleregionen", das am 22. Mai Thema im Bundeskabinett sein wird, erhoffen sich die Ost-Ministerpräsidenten einiges für ihre Bundesländer. Beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum in Bad Saarow sagte Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff dem MDR: "Wir brauchen ein gesichertes Finanzvolumen. Und wir brauchen eine zuverlässige gesetzliche Grundlage für die nächsten beiden Jahrzehnte".



Haseloff betonte auch, dass der Dialog zwischen den vier betroffenen Kohle-Ländern (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und NRW) und den übrigen zwölf Bundesländern jetzt schon schwierig sei. Umso wichtiger seien jetzt klare Vereinbarungen für die Zukunft, an die sich alle halten könnten. Dem Strukturfördergesetz sollte nach Haseloffs Vorstellung ein Staatsvertrag folgen.