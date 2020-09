Leipzig, Dresden, Magdeburg…. Wo ziehen die meisten Menschen hin?

Ein Grund dafür, dass die mitteldeutschen Großstädte bei jungen Menschen so beliebt sind, könnten die besseren Verdienstmöglichkeiten sein. Am meisten verdienen die Menschen in der Universitätsstadt Jena. Doch nicht einmal dieser mitteldeutsche Spitzenwert entspricht dem, was man durchschnittlich in Westdeutschland verdient.