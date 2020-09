30 Jahre Deutsche Einheit Straftaten in Mitteldeutschland - Wo ist die Zahl am höchsten?

In Sachsen-Anhalt gibt es so viele Straftaten wie in keinem anderen Bundesland, die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg ausgenommen; in Thüringen zählt man fast so viele Drogendelikte wie in Hamburg: was die Kriminalität angeht, spielt Ostdeutschland ganz vorn mit. Insgesamt war die Zahl der der Straftaten kurz nach der Wende allerdings höher als heute. Die gefühlte Unsicherheit jedoch steigt seit einigen Jahren, vor allem in den neuen Bundesländern.