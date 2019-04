Mit Kundgebungen in Hamburg, Frankfurt am Main und in der Colbitz-Letzlinger Heide sind am Montag die Ostermärsche für Frieden und Abrüstung zu Ende gegangen.

Zuwachs von zehn bis 20 Prozent gemeldet

Der traditionelle Abschluss der Ostermärsche findet in Frankfurt am Main statt. Bildrechte: dpa Wie das Netzwerk Friedenskooperative mitteilte, sind in diesem Jahr etwas mehr Menschen auf die Straße gegangen als zu Ostern 2018. Im Durchschnitt seien 10 bis 20 Prozent mehr Menschen zu den Demonstrationen gekommen. Aktionen gab es insgesamt in 100 Städten, darunter in Leipzig, in Chemnitz und in Erfurt. Zu den größten Veranstaltungen in diesem Jahr gehörten laut Friedenskooperative die Kundgebungen in Frankfurt am Main mit 3.500 Teilnehmern, Stuttgart mit 2.500 Demonstrantren und Hamburg mit 2.000 Menschen. Auch in Düsseldorf, Bielefeld und München gab es Demos mit mehr als 1.000 Teilnehmern.

Demonstranten wollen keine Ausgaben für Rüstung

Kristian Golla von der Friedenskooperative erklärte, zu den steigenden Teilnehmerzahlen habe nicht nur das schöne Wetter beigetragen, "sondern vor allem die Besorgnis vieler Menschen um den Frieden und der Wunsch nach einer gerechteren Welt". Geschäftsführer Philipp Ingenleuf ergänzte, die Forderung nach Abrüstung sei für viele Menschen zentral. "Sie fürchten, dass Geld nicht in Bereiche wie Rente, Bildung, Pflege oder Klimaschutz investiert wird, sondern in Raketen, Bomben und Panzer". Zudem habe die "Fridays for Future"-Bewegung neue Menschen zu den Ostermärchen gebracht.

Demo am Montag in der Colbitz-Letzlinger Heide

Am Ostermontag beteiligten sich zum Ende des Osterfests noch einmal 400 Menschen am Ostermarsch und dem gleichzeitigen Friedensweg der "Offenen Heide". Die Bürgerinitiative demonstriert seit 1993 regelmäßig einmal im Monat gegen die militärische Nutzung der Colbitz-Letzlinger Heide nördlich von Magdeburg. Dort befinden sich auf dem 23.000 Hektar großen Truppenübungsplatz Altmark das Gefechtsübungszentrum Heer der Bundeswehr und die militärische Übungsstadt Schnöggersburg.

Ostermärsche seit den 1960er-Jahren