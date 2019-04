Die SPD will den Osten zur Vorreiterregion für neue Technologien machen. Das geht aus dem "Zukunftsprogramm Ost" hervor, das die Sozialdemokraten am Samstag bei ihrem Ostkonvent in Erfurt verabschieden wollen. Mit dem Papier, das dem MDR vorliegt, wollen die Sozialdemokraten ihr Ostprofil vor den Landtagswahlen im Herbst in Brandenburg, Sachsen und Thüringen schärfen.

E-Mobilität und Digitalisierung im Blick

So sollen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen gezielt in der Entwicklung neuer Technologien gefördert werden. "Die Ostdeutschen müssen in wichtige Zukunftsfelder investieren", heißt es in dem Papier. Gemeint sind alternative Antriebe, wie Elektromobilität und Wasserstoff-Technologien. Auch die Digitalisierung des ländlichen Raums, um diesen für Unternehmen und Bewohner wieder attraktiv zu machen, spiele hier eine zentrale Rolle. 5G müsse flächendeckend verfügbar sein. Außerdem sollte nach Vorstellung der SPD ein Rechtsanspruch auf eine Mindestqualität der digitalen Infrastruktur bestehen.

Nach Ansicht der SPD sollte im Osten ein Kompetenzzentrum "Digitalisierung und ländlicher Raum" angesiedelt werden. Zudem sprechen sich die Sozialdemokraten für eine gezielte Ansiedlung von Bundesforschungseinrichtungen aus, etwa im Bereich Wasserstoff-Technologie.

Weiterbildung gegen Arbeitslosigkeit und Fachkräftemangel

Arbeiter alter Industriezweige sollen eine Qualifizierungsgarantie erhalten. Bildrechte: dpa Die SPD räumt in ihrem Zukunftsprogramm ein, dass durch den technologischen Wandel Jobs wegfallen werden. Um sowohl Arbeitslosigkeit als auch einem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, wollen die Sozialdemokraten eine "attraktive Weiterbildungslandschaft" entwickeln. Es solle einen Rechtsanspruch auf Weiterbildung geben und für Arbeiter aus den alten Industriezweigen eine Qualifizierungsgarantie.

Gleiche Bedingungen in Ost und West

Neben der Wirtschaft sind in dem Programm Punkte zur sozialen Gerechtigkeit aufgeführt. Das Zukunftsziel seien "gleichwertige Lebensverhältnisse in Nord und Süd, Ost und West". Es gebe immer noch große Unterschiede in vielen Lebensbereichen, wie Einkommen, Beschäftigungsmöglichkeiten, Mobilität etc. Ein gesamtdeutsches Fördersystem soll nach Entwurf der SPD das "Innovationspotential in allen strukturschwachen Regionen stärken". Ferner sind die Chance auf Bildung und der Lehrermangel sowie eine Grundrente sozialpolitische Themen in dem Zukunftsprogramm.

Strukturwandel als Chance

Die SPD beschreibt in ihrem Papier den Strukturwandel und Generationswechsel in Führungspositionen als Chance, den Osten sichtbar zu machen und "die Repräsentationslücke zu schließen" – so seien 17 Prozent der Bevölkerung aus den neuen Bundesländern, jedoch seien nur 1,7 Prozent der Führungsjobs mit Ostdeutschen besetzt.

Dialog und Demokratie

Ein Punkt des Zukunftsprogramms widmet sich zudem dem gesellschaftlichen Dialog. Die Nachwendezeit und deren Aufarbeitung seien im Westen des Landes kaum präsent. Hier müsse eine Verständigung geschehen. Außerdem will die SPD Demokratieprojekte fördern und auf kommunaler und Länderebene verstärkt auf Bürgerbeteiligung setzen. Dies geschehe vor dem Hintergrund, sich gegen Rechtsextremismus und für eine demokratische Zivilgesellschaft einzusetzen.

