Dietmar Polster wird bei dem Treffen am Nachmittag im Bundestag dabei sein. Der 67-Jährige von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft steht an der Spitze der unterschiedlichen Interessengruppen, die für die Anerkennung ihrer aus DDR-Zeiten stammenden Versorgungsansprüche kämpfen: "Da geht’s nicht nur um die Eisenbahner. Wir sind auch dafür, dass die Gruppe insgesamt betrachtet wird zur Rentengerechtigkeit. Das beginnt bei den Bergleuten über die technische Intelligenz, über die Balletttänzer, die in der DDR geschiedenen Frauen und vieles mehr."