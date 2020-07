Nord- und Ostsee sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich wärmer geworden. Das geht aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine schriftliche Anfrage der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag hervor.

Junge Heringe in der Ostsee: Hering und Kabeljau fliehen zunehmend in den Nordatlantik. Bildrechte: dpa

Demnach hat sich die westliche Ostsee seit 1982 um 1,8 Grad Celsius erwärmt, was einem Anstieg von 0,6 Grad pro Dekade entspricht. Im Zeitraum 1980-2015 ergaben die Messungen für die Oberfläche der Ostsee durchschnittlich einen Anstieg um 1,6 und in 20 Metern Tiefe sogar einen Anstieg um 1,9 Grad. Dabei gibt es regionale Unterschiede. Überdurchschnittlich stark erhitzte sich demnach das Gebiet "Oder Bank" an der östlichen deutschen Ostseeküste. Dort machten sich wegen der seichten Wassertiefen möglicherweise die zunehmend warmen Sommer besonders bemerkbar.