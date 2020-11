Nach der chaotischen Querdenken-Demonstration am Wochenende in Leipzig steht vor allem das Sächsische Oberverwaltungsgericht in der Kritik. Bei der Demo ließ die Polizei die Teilnehmer zeitweise unkontrolliert marschieren, Abstände und Hygiene-Maßnahmen wurden größtenteils nicht eingehalten. Das Gericht in Bautzen kassierte kurz zuvor ein Urteil des Leipziger Verwaltungsgerichts. Dieses hatte beschlossen, dass die Versammlung an die Neue Messe Leipzig und damit an den Stadtrand verlegt werden müsse. Die Richter in Bautzen urteilten anders und genehmigten die Kundgebung auf dem Augustusplatz in Leipzig. Nun regt sich Kritik im Netz. Die Vorwürfe wiegen schwer: Traf das Sächsische Oberverwaltungsgericht in Bautzen eine ideologische Entscheidung zugunsten der Querdenker?