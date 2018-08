Oberstes NRW-Gericht Bochum muss Sami A. aus Tunesien zurückholen

Wie das Gericht am Mittwoch mitteilte, wiesen die OVG-Richter als letzte Instanz in dem Eilverfahren eine Beschwerde der Stadt Bochum gegen die vom Verwaltungsgericht Gelsenkirchen angeordnete Rückholung des Tunesiers ab. Die Abschiebung von A., der früher Leibwächter des langjährigen Al-Kaida-Chefs Osama bin Laden gewesen sein soll, sei "offensichtlich rechtswidrig" gewesen, hieß es zur Begründung.

Abgeschlossen ist der Fall damit aber noch nicht: Die Stadt Bochum kann gegen die Entscheidung des obersten NRW-Gerichts noch Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe einreichen. Das hätte allerdings keine aufschiebende Wirkung, was die Rückholung betrifft. Wie schnell Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden könnte, ist unabhängig davon dennoch unklar. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Tunesien hatte zuletzt betont, gegen den aus Deutschland abgeschobenen Gefährder werde ermittelt, und er müsse in Tunesien bleiben.

Der von den deutschen Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war am 13. Juli in seine Heimat Tunesien abgeschoben worden. Allerdings hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eine Abschiebung einen Tag zuvor untersagt, weil nach Auffassung der Richter A. in seiner Heimat Folter drohe. Dieser Beschluss wurde dem zuständigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) aber erst am nächsten Tag zugestellt - als sich der mutmaßliche Bin-Laden-Ex-Leibwächter bereits im Anflug auf Tunesien befand. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen warf den zuständigen Behörden wegen der schnellen Abschiebung rechtswidriges Verhalten vor und ordnete unter Androhung eines Zwangsgeldes von 10.000 Euro die sofortige Rückholung von A. an.