Kinderschutzbund zählt weit weniger Meldungen wegen Kindeswohlgefährdung an die Jugendämter

Die Zahl der bei den Jugendämter gemeldeten Kindeswohlgefährdungen hat abgenommen. Laut Deutschem Kinderschutzbund sei sogar ein drastischer“ Rückgang zu verzeichnen. Eine Erklärung könnte sein, dass Pädagogen und Erzieher die Kinder gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. "Vor dem Shutdown kamen etwa 60 Prozent dieser Meldungen von Schulen, Kitas und aus Kinderarztpraxen", sagte DKSB-Präsident Heinz Hilgers der "Rheinischen Post". Es habe den Anschein, es sei ruhiger geworden. Das könne aber die "Ruhe vor dem Sturm" sein.

Leiter der Arche in Stendal berichtet von Hilferufen der Kinder

"Exakt" trifft Mario Tiesies, den Leiter der Arche in Stendal. Die Arche liegt mitten in einer Plattenbau-Siedlung. Dort wohnen hauptsächlich Menschen, die von Sozialleistungen leben. Das Armutsrisiko im Viertel liegt bei 80 Prozent. Fast 13 Prozent der Kinder schaffen keinen Schulabschluss.

Mario Tiesies, Leiter der Arche in Stendal, möchte seine Einrichtung möglichst schnell wieder öffnen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In der Arche werden Kinder in normalen Zeiten kostenlos mit Mittagessen versorgt. Sie konnten erzählen, Freundschaften knüpfen und ihnen wurde zugehört. Seit die Arche wegen der Coronaschutzmaßnahmen geschlossen ist, können nur die Kinder Kontakt zu Mario Tiesies halten, die ein Smartphone besitzen. Das ist nicht einmal ein Drittel der Sechs- bis Zwölfjjährigen. Aus den kleinen WhatsApp-Nachrichten kann der Leiter der Stendaler Arche nicht wirklich erkennen, wie es den Kindern geht. Aber manche Mitteilungen würde er schon als "Hilferufe" bezeichnen. "Ich glaube, dass da manche schon am Limit sind mit dem Aushalten, mit den Geschwistern untereinander, mit den Eltern", erklärt er "exakt". Und Mario Tiesies geht davon aus, dass die Situation nach der Corona-Krise sich weiter verschlechtern und noch mehr Kinder in die Arche kommen werden.

Schulen und Kitas geben benachteiligten Kindern Struktur – das fehlt jetzt

Kitaleiter Christoph Wittwer fordert mehr Präventivarbeit beim Kinderschutz. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wir wissen von vielen Kindern nicht, wie es ihnen gerade geht", räumt auch Kitaleiter Christoph Wittwer gegenüber "exakt" ein. Er ist der Chef der "Kita um die Welt", in der rund 200 Kinder angemeldet sind. Die Einrichtung im Leipziger Stadtteil Grünau läuft aktuell im Notbetrieb. Hauptsächlich werden nun noch Kinder betreut, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Doch um manches Kind, das nun zuhause bleiben muss, machen sie sich Sorgen, sagt Erzieherin Susann Streit. Einige Eltern hätten mit Geld- und Suchtproblemen zu kämpfen. Sich jetzt auch alleine um das eigene Kind kümmern zu müssen, könne zu Überforderungshandlungen führen, erklärt Kitaleiter Wittwer. Und dabei ginge es nicht immer um Gewalt, betont Kindererzieherin Susann Streit. "Manchmal denke ich auch an Eltern, die zuhause selbst psychisch labil sind, wo dann die Kinder viel auffangen müssen oder die Elternrolle übernehmen müssen", schildert sie "exakt".