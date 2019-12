Das Bundesinnenministerium will Personalausweise und Reisepässe sicherer gegen Fälschungen machen. Dafür soll das Passgesetz geändert werden. Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums MDR AKTUELL bestätigte, ist der Gesetzesentwurf dazu derzeit in der Endabstimmung.

Demnach dürfen Antragsteller für ihre neuen Ausweisdokumente nur noch Fotos verwenden, die am Ort der Antragstellung unter Aufsicht gemacht wurden. Nach einem Bericht des Online-Portals "heise.de" sollen in Meldeämtern und Passbehörden in Zukunft Selbstbedienungsterminals zur Verfügung stehen.