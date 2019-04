Beschlossen wurde ein Bündel an Maßnahmen. Unter anderem sollen in Zukunft Genehmigungsverfahren vereinfacht und Bürger frühzeitiger einbezogen werden. Höhere Entschädigungen soll es für Landwirte geben, auf deren Äcker Strommasten gebaut werden.

Ziel des Vorhabens ist der möglichst schnelle Bau neuer Stromtrassen, um Windkraft-Strom von den Küsten in die süddeutschen Industriezentren zu transportieren. Wirtschaftsminister Altmaier hatte in der Debatte für die Neuregelungen geworben. Sie seien ein Meilenstein für das Gelingen der Energiewende.

In der Bevölkerung stoßen Stromtrassen allerdings auf Widerstand. So protestierten zum Beispiel Ende März in der Rhön in Thüringen rund 550 Menschen gegen die mögliche Südlink-Stromtrasse. Bei Hermannsfeld bildeten sie eine 500 Meter lange Menschenkette - genau da, wo die Trasse in ein paar Jahren verlaufen könnte.