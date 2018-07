Die Bundesregierung will innerhalb eines Jahres ein Maßnahmenpaket gegen den Pflegenotstand auf den Weg bringen. Das kündigten Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) in einem gemeinsamen Interview in der "Bild am Sonntag" an.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will einen Flächentarifvertrag in der Pflege einführen. Bildrechte: IMAGO Heil erklärte, er wolle die Löhne von Pflegekräften bis Mitte nächsten Jahres deutlich erhöhen. Ein großer Teil der Pflegekräfte arbeite ohne Tarifvertrag und verdiene entsprechend wenig. Seine Aufgabe sei es, binnen eines Jahres einen Flächentarifvertrag in der Pflege einzuführen.



Nach einer im Januar veröffentlichten Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ( IAB ) verdient eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft in der Altenpflege mit monatlich 2.621 Euro brutto im Durchschnitt 16 Prozent weniger als der Durchschnitt aller Beschäftigten. Noch schlechter sieht es bei den Altenpflege-Helfern aus.

Private Arbeitgeber gegen Tarifvertrag

Ein allgemeingültiger Tarifvertrag in der Altenpflege ist auch als Ziel im Koalitionsvertrag von Union und SPD vereinbart. Dieser könnte per Erlass für alle Betriebe verpflichtend werden. Die privaten Arbeitgeber kündigten bereits an, einen solchen Flächentarifvertrag zu verhindern.

Außerdem will der Arbeitsminister für ausländische Pflegekräfte eine halbjährige Aufenthaltserlaubnis zur Jobsuche einführen. In diesen sechs Monaten sollen die Betroffenen kein Geld aus den Sozialsystemen erhalten. Wenn sie keinen feste Stelle als Pflegekraft gefunden haben, "müssen sie wieder gehen", so Heil im Interview.