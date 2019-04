Die Deutsche Post will nach dem Briefporto auch die DHL-Paketpreise anheben. Das sagte Post-Chef Frank Appel der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Damit würde das Unternehmen die Lohn- und Kostensteigerungen an die Kunden weitergeben.

Man wolle die Mitarbeiter anständig bezahlen und keinen Niedriglohnwettbewerb, sagte Appel. Gute Löhne und und gute Qualität gebe es nicht zum Nulltarif. Appel hofft, dass sich auch die anderen Wettbewerber an den Preiserhöhungen orientieren werden.

Unabhängig von den Plänen der Post will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil Paketzustellern per Gesetz faire Arbeitsbedingungen und bessere Bezahlungen sichern. Wie die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, sollen große Paketdienste verpflichtet werden, Sozialabgaben für ihre Subunternehmer nachzuzahlen, wenn diese beim Mindestlohn betrügen.

Heil sagte der Zeitung, es gehe um Recht und Ordnung am Arbeitsmarkt. Der Auftraggeber solle für korrekte Arbeitsbedingungen bei seinen Boten verantwortlich sein. Solche Regelungen gibt es bereits in der Bau- und in der Fleischwirtschaft.