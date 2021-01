"Brauchen uns nix vorzumachen"

Auch die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen in Thüringen, Babett Pfefferlein, sieht die Organspende in Deutschland auf einem guten Weg: "2020, als diese ganze Debatte darum geführt worden ist, ist dieses Thema wirklich in den Vordergrund gerückt und die, wenn man mal schaut, Nachfrage nach einem Organspendeausweis ist im Vergleich zum Vorjahr um ein Drittel gestiegen."

Aber man müsse auch feststellen, dass das Thema durch Corona nicht mehr ganz oben stehe, auch nicht bei den Krankenhäusern, sagt Pfefferlein. Und was das Register anbelange und so weiter und so fort, stecke das noch in den Kinderschuhen: "Also brauchen wir uns gar nix vorzumachen", betont die Politikerin.