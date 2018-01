Bitte, lasst uns die Hoffnung in ihren Herzen nicht ersticken; lasst uns ihre Erwartungen an den Frieden nicht enttäuschen.

Aus dem alten Jahr hatte sich Franziskus mit düsteren Worten verabschiedet und an Krieg und Zerstörung erinnert. In einem Gottesdienst an Silvester sagte er, auch 2017 hätten sich die Menschen in vielerlei Hinsicht mit Taten des Todes, mit Lügen und Ungerechtigkeiten verschwendet und verwundet. Kriege seien der ungeheuerliche Ausdruck eines irrwitzigen Stolzes.

Der Vorsitzende der katholische Bischofskonferenz Kardinal Reinhard Marx (l) und der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche Heinrich Bedford-Strohm. Bildrechte: dpa

Auch die Kirchen in Deutschland gaben den Menschen mahnende Worte mit ins neue Jahr. Der Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Bedford-Strohm, erklärte in der Dresdner Frauenkirche, die Deutschen müssten herausfinden aus dem Gefühl, zu kurz zu kommen. Sie sollten wieder entdecken, aus welcher Fülle sie leben dürften, in einem reich gesegneten Land, in dem dennoch Knappheitsgefühle und Verlustangst überhandzunehmen drohen.



Der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, warb in seiner Silvesterpredigt für ein friedliches Miteinander in Europa. 100 Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs 1918 bleibe es für Christen eine Aufgabe, für Europa als Kontinent des Friedens einzutreten. Das Projekt Europa dürfe nicht zerfleddert werden.



Kardinal Marx warnte zudem davor, Religion für Gewalt und Unterdrückung zu missbrauchen. Nie mehr dürfe Religion zum Instrument des Hasses pervertiert werden. Fundamentalismus und Fanatismus machten ihm vor allem im Islam Sorgen.