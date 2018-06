Von 1950 bis 1990 gab es 30 Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestags. Bei der Premiere wurden die "Einfuhren in das Vereinigte Wirtschaftsgebiet und in das Gebiet der Bundesrepublik" geprüft. In elf Fällen wurde der Verteidigungsausschuss in einen U-Ausschuss umgewandelt.