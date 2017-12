Die Pressekonferenz, bei der Frauke Petry ihren Rückzug aus der AfD verkündete. Bildrechte: dpa

Mit dieser Äußerung bei einem Auftritt in Dresden sorgt der AfD-Rechtsaußen gleich zu Jahresbeginn für Empörung – auch in den eigenen Reihen. Der Bundesvorstand beschließt ein Parteiausschlussverfahren gegen den Thüringer. Und facht damit den Richtungs- und Führungsstreit in der AfD neu an. Fundamentalopposition, so wie es Höcke und seinen Anhänger vorschwebt? "Wir werden das so lange durchhalten, bis wir in diesem Lande 51 Prozent haben", so Höcke.



Oder soll die AfD auf einen realpolitischen Kurs einschwenken, um absehbar in Koalitionen mitzuregieren? Frauke Petry will eine AfD, die sich gegen Rassismus abgrenzt, scheitert aber mit diesem Plan. Ihre Rache folgt ein paar Monate später, am Tag nach der Bundestagswahl - spektakulärer Abgang vor laufenden Kameras: