Vor allem wenn es um eines ging: "Die Obergrenze ist und bleibt ein Ziel der CSU", so Seehofer zu Beginn des Jahres. Ja ja, die Obergrenze - die Unionsschwestern haben es auch 2017 geschafft, sich daran munter abzuarbeiten. Es brauchte schon Jamaika-Sondierungen, damit CDU und CSU Frieden schließen konnten und der war - wie immer in der Union - so, dass sich beide Schwestern als Sieger fühlen dürfen. Zumindest irgendwie. "CDU und CSU werden mit gemeinsamen Positionen auftreten", sagte Merkel. Seehofer ergänzte: "Wir sind sehr zufrieden, auch wir freuen uns." Friede und Freude zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Diesem ungleichen Duo, das 2017 viele Schlagzeilen schrieb und manche Gewitterwolke auf den weiß-blauen Himmel trieb.

Wer hält wessen Hand? Seehofer und Söder haben Frieden geschlossen. Bildrechte: dpa

Es war der Tag, an dem Markus Söder den Machtkampf in der CSU endgültig für sich entschieden hat. Er wird neuer bayerischer Ministerpräsident. Horst Seehofer bleibt - einstweilen, muss man wohl sagen - Parteichef. Zwei Männer, die sich nicht leiden mögen. Was sie so nie zugeben würden. Noch so ein Duo, das sich nicht mag, aber braucht. Und wenn sie zusammenhielten, sagte dann auch Seehofer, "zieht uns niemand die Lederhose aus".



Das ist im anstehenden Wahljahr in Bayern wohl auch besser. Denn wer will schon nackt vor den Wählern stehen? Die CSU, die nach der absoluten Mehrheit strebt, ganz sicher nicht.