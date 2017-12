Parteien-Check-up Die FDP ist fresh zurück

Und wie war's, wie geht's dir so? Wir richten diese Frage, die man am Ende eines Jahres Bekannten stellt, an die Parteien. Beziehungsweise lassen wir unsere Berlin-Korrespondenten mal in die Parteizentralen hineinhören. Bei der FDP ist alles im Lot: Einzug in den Bundestag geschafft und wegen einer Regierungsbildung mühen sich mittlerweile andere.

von Marcel Heberlein, ARD-Hauptstadtstudio für MDR AKTUELL