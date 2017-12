An einem Stuhl wurde bei der Linken in diesem Jahr besonders erfolgreich gesägt: Parteimanager Matthias Höhn gab im November auf - ihm fehlte in der Parteizentrale Vertrauen, Verlässlichkeit und Kooperation. Nach dem Rücktritt Einigkeit: Alle anderen Spitzenleute der Linken bedauerten den Rücktritt Höhns.

Zumal mit Matthias Höhn der Wahlkampfleiter ging - verantwortlich für das zweitbeste Bundestagswahl-Ergebnis der Linken-Geschichte. Am Tag nach der Wahl zählte Fraktionschef Dietmar Bartsch durch: "Wir alle haben zwei Herzen in unserer Brust, das eine ist unser Ergebnis - wir haben um 500.000 Stimmen zugelegt - aber ansonsten ist augenfällig, dass es einen Rechtsruck in unserem Land gegeben hat."

Im Osten verlor die Linke massiv an die AfD, in westlichen Großstädten dagegen legte sie zu - insgesamt kamen in diesem Jahr fast 8.000 Neumitglieder zur Linken. Aber wie hält die Linke die sogenannten Modernisierungsverlierer und bindet gleichzeitig die jungen hippen Linken-Wähler - darüber streitet die Partei.

Machtzentren der Partei gehen aufeinander los

... danach stellte man sich gemeinsam vor die Presse. Bildrechte: dpa Und über die Flüchtlingspolitik - Oscar Lafontaine und Bundestagsfraktionschefin Sahra Wagenknecht können mit offenen Grenzen für alle nichts anfangen: "Das Grundrecht auf Asyl ist das eine, etwas anderes ist, die Position zu vertreten 'Jeder der möchte, kann nach Deutschland kommen'", sagte Wagenknecht. Jeder wisse, dass das nicht funktioniere. Da habe man es sich zu leicht gemacht, und da habe man Menschen verprellt, die man hätte gewinnen können, fuhr Wagenknecht fort.

Und so war 2017 war auch das Jahr, in dem die Machtzentren sich nichts schenkten - die Parteichefs gegen die beiden Chefs der Bundestagsfraktion - am Jahresende sagt Parteichefin Katja Kipping versöhnlich: "Ich hoffe sehr, dass es uns im neuen Jahr gelingt, bei allen Kontroversen, die es in der Sache gibt, einen Umgang zu finden - ohne persönliche Angriffe."