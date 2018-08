Die deutschen Parteien haben erstmals seit der Wiedervereinigung wieder deutlich an Mitgliedern gewonnen. Das geht aus der neuen Parteimitgliederstudie des Berliner Politikwissenschaftlers Oskar Niedermayer hervor. Demnach ist die Zahl der Parteimitglieder im Jahr 2017 insgesamt um knapp 22.000 Menschen gestiegen – ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Einen Zuwachs an Mitgliedern verzeichneten alle Parteien, außer die Schwesterparteien CDU und CSU. Die FDP legte mit einem Plus von 17 Prozent relativ gesehen am stärksten zu. Die SPD konnte erstmals seit Jahrzehnten wieder einen Zuwachs verzeichnen und ist mit mehr als 440.000 Mitgliedern nun wieder die größte deutsche Partei.