Das Zeitalter der großen Volksparteien scheint endgültig vorbei. Selbst wenn sich die CDU/CSU mit 32,9 Prozent und die SPD mit ihren mageren 20,5 Prozent bei der Bundestagswahl immer noch dafür halten. Der Wählerwille spaltet sich auch in Deutschland immer mehr auf. Dabei war man bisher so stolz auf die stabile Parteiendemokratie nach den wilden Jahren der Weimarer Republik. Man rümpfte immer ein wenig die Nase über die politische Zersplitterung in Italien oder den Niederlanden.

Eine Ursache ist sicher die gewachsene inhaltliche Nähe zwischen Union und Sozialdemokraten in den Zeiten der Großen Koalitionen von 2005 bis 2009 und 2013 bis 2017. Deshalb sieht man in beiden Parteien die Notgeburt einer neuen Großen Koalition nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen mit Skepsis. Besonders die CDU hat unter Merkel eine Liberalisierung und einen deutlichen Schritt in die Mitte unternommen.

Allerdings zeigt sich im Erstarken der AfD in Westdeutschland, dass es nicht wenige konservativ geprägte ehemalige Unionswähler gibt, die diesen Schritt nicht mehr mitgehen. Anders liegen die Motive der AfD-Wähler in Ostdeutschland.

Tim Herden Bildrechte: Steffen Jaenicke Hier spielt die Enttäuschung über das politische System keine geringe Rolle. Die Gemeinsamkeit zwischen den AfD-Wählern in beiden Landesteilen ist sicher die Ablehnung der Flüchtlingspolitik Angela Merkels.



Möglicherweise erleben wir momentan nach den langfristigen Veränderungen der Gesellschaft durch die Generation der 68er eine konservative Gegenbewegung. Auf Dauer könnte sich eine politische Partei rechts der Union etablieren. Langfristig könnte es zu Koalitionen mit dieser Partei kommen, zunächst auf Länderebene, aber auch nicht ausgeschlossen auf Bundesebene.



Im Wege kann sich dabei nur die AfD selbst stehen. Der letzte Parteitag offenbarte die Gefahr in den eigenen Reihen. Das Erstarken des rechtslastigen "Flügels" und das Ausspielen seiner Macht bei den Vorstandswahlen könnten zu neuen Spaltungsprozessen führen.



Vertreter der sogenannten "Alternativen Mitte" könnten die Partei verlassen, wenn auch nicht unbedingt zurück in die Arme von Frauke Petry und ihrer Neugründung "Die Blauen" treiben. Besonders in den alten Bundesländern könnte das für die AfD ein Problem werden. Schon die letzten Wahlergebnisse in Schleswig-Holstein und Niedersachsen waren nicht so überzeugend wie die politischen Erfolge in Ostdeutschland, gerade bei den Bundestagswahlen.



Allerdings sollten die politischen Konkurrenten nicht unterschätzen, dass sich die AfD mittlerweile auch thematisch breiter aufstellt, zum Beispiel mit Initiativen zur Rentenpolitik. Unter der Führung von Alexander Gauland zielt sie genau auf die politischen Defizite der anderen Parteien.

Diese Defizite versucht besonders Angela Merkel zu vertuschen mit dem Argument, Deutschland gehe es doch gut. Sicher, die Wirtschaftsdaten geben ihr Recht. Aber unter der Oberfläche breitet sich Unsicherheit aus. Immer mehr zeigt sich, dass Merkel von der Rendite der Sozial- und Arbeitsmarktreformen ihres Vorgängers Gerhard Schröder profitiert, aber selbst keine eigenen Reformanstrengungen unternimmt.



Merkel hat kein Rezept gegen die wachsende Angst in der Bevölkerung vor Altersarmut und möchte das Thema gern auf die lange Bank schieben. Sie übersieht die Auswirkungen von prekären Beschäftigungsverhältnissen bis in die Mitte der Gesellschaft. Notwendige Reformen in den Bereichen Innere Sicherheit und Bildung will sie nicht gegen die Hoheit der Länder auf diesem Gebiet durchsetzen. Auch zwei Jahre nach dem Flüchtlingssommer fehlt es an klaren Vorgaben für die Integration anerkannter, aber auch für die Durchsetzung von Abschiebungen für abgelehnte Asylbewerber.



Die CDU droht ein Kanzlerwahlverein zu werden und weiß mangels personeller Alternative nicht, wie sie aus dieser Misere herauskommen soll. Ohne Merkel wird es wohl kaum eine Große Koalition geben. Mit Merkel droht aber weiterer politischer Aderlass zur FDP, zu den Grünen und zur AfD.

Merkel hilft momentan auch die anhaltende Schwäche der Schwesterpartei CSU. Neben Seehofer auch Merkel zur Disposition zu stellen, würde die Union bei den Koalitionsverhandlungen deutlich schwächen. Der neue starke Mann der CSU, Markus Söder, muss erstmal in Bayern die anstehende Landtagswahl im Herbst 2018 gewinnen, bevor er auch bundespolitisch mit den Muskeln spielen kann. Gelingt ihm das nicht und muss die CSU dann womöglich mit der SPD in eine Koalition in Bayern, könnte aber der Druck auf Merkel zunehmen, weil die Christsozialen ihr sicher eine Mitschuld an einer Wahlniederlage geben würden und das zu einer Erosion ihrer Macht auch in der CDU führen könnte.

Die SPD erlebte in diesem Jahr eine Achterbahn der Gefühle. Erst der Aufwind nach dem Rücktritt von Parteichef Gabriel und dem fulminanten Start des 100-Prozent-Nachfolgers Martin Schulz. Dann aber der Einbruch. Wahlniederlagen am laufenden Band. Machtverlust in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Wahldebakel am 24. September mit dem schlechtesten Ergebnis seit Gründung der Bundesrepublik. Marschrichtung Opposition und nun doch noch die Kehrtwende als umworbene Braut für eine neue Große Koalition.



Die SPD taumelt vor sich hin, denn es fehlt ihr an einem klaren Kurs, der soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Kraft miteinander vereint. Klar sind Bürgerversicherung, Solidarrente, Recht auf Teilzeit alles wichtige Themen. Doch denen sie nutzen sollen, wählen nicht mehr die SPD, die Angestellten und Arbeiter. Und die "neue Mitte" haben die Sozialdemokraten an Merkel verloren. Jetzt versucht die Partei im Wettstreit mit der Linkspartei, wer sozialer ist.



Dabei hätte die SPD durchaus die Chance als eine moderne soziale Wirtschaftspartei, Folgen und Wirkungen der digitalen Revolution zu ihrem Thema zu machen. Das betrifft soziale Fragen, den Arbeitsmarkt, die Infrastruktur.



Dazu braucht es aber auch ein personelles Angebot, dass diese Inhalte verkörpert. Sicher zählt dazu Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz, aber mit seinen wirtschaftspolitischen Thesen ist er verhasst in der Partei. Martin Schulz fehlt es an der Vision für eine derartige Neugründung der SPD, ähnlich dem Godesberger Programm vor über einem halben Jahrhundert. Andrea Nahles lauert auf seine Nachfolge, wird die Partei aber eher nach links führen. Es fehlen Persönlichkeiten, die auch wieder wie ehemals bei Schröder und Clement das Interesse der Wirtschaft an der SPD wecken. Aber woher nehmen?

Auf der linken Außenbahn des politischen Spektrums zieht die Linke ihre Runden, weitgehend unbeachtet vom restlichen politischen Spektrum. Der Traum eines linken Regierungsbündnisses war schon im Frühjahr ausgeträumt. Es lag nicht nur an Sahra Wagenknecht, wie gern von der SPD, aber auch intern in der Linken gern kolportiert wird. Es lag an einem Wahlprogramm der Maximalforderungen und an einer politischen Utopie, dass Deutschland eine Heimstatt für alle Flüchtlinge sein könnte. Doch die wird weder von SPD und Grünen noch von Teilen der Linkspartei und schon gar nicht von der Wählerschaft, besonders im Osten, getragen.



Wer aber gegen dieses Dogma aufbegehrt, wie Lafontaine oder Wagenknecht, wird gnadenlos in die rechte Ecke katapultiert. Diskurs ist nicht unbedingt die Stärke der selbsternannten Diskurspartei. Während sich die Reformer und auch Lafontaine/Wagenknecht um die Abwanderung der traditionellen Wählerschichten wie Arbeiter und Angestellte sorgen, tröstet sich die Parteiführung um Katja Kipping und Bernd Riexinger mit Gewinnen bei Jungwählern und abtrünnigen Grünen-Wählern. Weniger Partei, mehr Bewegung soll die Linke werden.



Die Partei muss zur Kenntnis nehmen, dass ihr zum einen die Wähler zur AfD weglaufen und zum anderen im Osten wegsterben. Es gibt keine wirkliche Aussicht, diese Verluste in den ostdeutschen Hochburgen zu kompensieren. Notwendig wäre eine Kraftanstrengung, weniger zu diskutieren, sondern wieder vor Ort präsent zu sein, auch wenn es viel Kraft erfordert. Ansonsten muss die Linke einen langsamen Niedergang fürchten. Denn auch die Westausdehnung gelingt nur bei Bundestagswahlen. Sonst bleibt die Linke im Westen, wie zuletzt in Niedersachsen, an der Fünf-Prozent-Hürde hängen.

Die FDP ist durch die Ein-Mann-Show des Christian Lindner wieder von den politischen Scheintoten auferstanden. Die Grünen tankten durch die Jamaika-Verhandlungen neues Selbstbewusstsein, obwohl ihr Bundestagswahlergebnis eher mau ausfiel.



Obwohl sich die FDP lange zierte, im Plenum zwischen Union und AfD Platz zu nehmen, ist es genau ihr Platz. Vielleicht mit Ausnahme beim Thema Bildung, wo die Liberalen die Länderkompetenzen beschneiden wollten, zeigt sie in ihren Forderungen einen klaren marktliberalen Kurs, der selbst in der Union nur noch wenige Anhänger hat. Kein Kohleausstieg, wenig Herz für soziale Themen – die alte FDP ist wieder da mit neuen und alten Gesichtern. Ihr Jamaika-Ausstieg war zwar ein Husarenakt und kostet momentan auch bei Umfragen einige Punkte. Aber abwarten. Die Bürger suchen im Zeitalter der Digitalisierung nach Führungsstärke. Die strahlen Christian Lindner und Wolfgang Kubicki auf alle Fälle aus.

Für die Grünen waren die vierwöchigen Verhandlungen für ein Bündnis mit FDP und Union der politische Ritterschlag und zugleich die endgültige Emanzipation vom linken Lager. Die zur Schau gestellte staatstragende Haltung - mehr von Cem Özdemir als von Katrin Göring-Eckardt - zeigte eine ganz neue Seite der grünen Führungskräfte. Die Kompromissbereitschaft, nicht nur beim Thema Klimaschutz, sondern auch zuletzt wohl beim Familiennachzug lässt die Grünen auf Dauer zur politischen Reserve für die Union werden.



Die Grünen haben im Gegensatz zur FDP nicht ihr eigenes Gewicht in einer möglichen Jamaika-Koalition überschätzt. Allerdings werden sie es schwer haben, als nunmehr kleinste Fraktion im Bundestag, sich ausreichend Gehör zu verschaffen. Auch wenn sie wie in der Vergangenheit auf publizistischen Flankenschutz hoffen dürfen. Ansonsten bleiben sie weiter ihren Kernthemen verpflichtet: Klimaschutz, Umweltschutz, Migrations- und Flüchtlingspolitik. Momentan nicht unbedingt Gewinnerthemen.

Zersplitterung als Dauerzustand?