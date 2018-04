Das ist in den USA anders. Dort dürfe zum Beispiel das Konsumverhalten, ermittelt zum Beispiel durch die Payback Karte, mit dem Facebook Profil verbunden werden, erklärt Hillje. Er sagt: "Somit haben die Parteien in den USA Datenbanken, in denen einzelne Profile über einzelne Wähler angelegt sind, und da gibt es über 18.000 Informationen über den einzelnen Wähler." In Deutschland sei dies datenschutzrechtlich nicht möglich.