Mehrere Rechtsexperten haben bereits Bedenken am Gesetzentwurf angemeldet, was die Formulierungen bei der Gesetzesänderung angeht. So könnten etwas Begriffe wie "Terrormiliz" und "die konkrete Beteiligung an Kampfhandlungen" in der Rechtspraxis zu Problemen führen.



Die Grünen kritisierten, dass die Union mit der Änderung "ohne Not das Leitkulturprinzip im Staatsangehörigkeitsrecht verankert". Zustimmung kam hingegen von der FDP. Der Entwurf sei ein wichtiger Beitrag, um die Werte einer liberalen Gesellschaft zu verteidigen.