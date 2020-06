Wer einen neuen Pass oder Personalausweis beantragt, muss dafür künftig ein Foto in digitaler Form vorlegen. Das sieht ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vor, den das Kabinett am Mittwoch beschlossen hat. Betrügern soll es mit der Änderung erschwert werden, Ausweise zu fälschen. Außerdem soll verhindert werden, dass Beamte Lichtbilder akzeptieren, die den Vorgaben zu biometrischen Fotos nicht genügen.

Bürgerinnen und Bürger haben den Plänen zufolge aber in Zukunft die Wahl: Sie können sich entweder bei der ausstellenden Behörde ablichten lassen oder in einem Fotogeschäft. Der Fotoladen müsse das Bild dann sicher an die Passbehörde übertragen.