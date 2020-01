Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Passbilder vom Fotografen künftig doch weiter erlauben. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Seehofer, ihm sei wichtig, dass sich Bürger in Zukunft entscheiden können, ob sie die Passfotos künftig bei der Behörde oder in einem Fotogeschäft anfertigen lassen.